SV Werder: Kolke günstiger als gedacht?

Der SV Werder Bremen muss für den Transfer von Torhüter Markus Kolke anscheinend nicht so tief in die Tasche greifen wie bislang angenommen. Die ‚Bild‘ berichtet von einer Ablöse in Höhe von 100.000 Euro, die an Hansa Rostock drei Jahre vor Vertragsende fließt. Bislang war von einem mittleren fünfstelligen Betrag die Rede.

An der Weser soll der Keeper bis 2026 unterschreiben. Beim Bundesligisten ist der 33-Jährige als Nummer drei hinter Stammkeeper Michael Zetterer (28) und Leih-Rückkehrer Mio Backhaus (20) eingeplant. Mit Hansa ist Kolke in der abgelaufenen Spielzeit in Liga drei abgestiegen.