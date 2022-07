Lewy in Eile | Juve sticht Inter aus

Lewandowski hat es eilig

Die Transfer-Seifenoper um Robert Lewandowski bekommt tatsächlich ihr Happy End. In Spanien ist die Ankunft des polnischen Torjägers beim FC Barcelona klares Thema Nummer eins am heutigen Dienstag. Für die ‚Mundo Deportivo‘ gleicht Lewandowskis Anblick im Trainingsgewand der Blaugrana fast schon einer „Illusion“, wie das Fachblatt auf der Titelseite schreibt. Auch auf der ersten Seite der katalanischen ‚Sport‘ ist ein lächelnder Lewandowski abgebildet. Der Angreifer hat seinen Willen beim FC Bayern durchgeboxt und darf sich schon in Kürze offiziell als „Culé“ – als Anhänger des FC Barcelona – bezeichnen. Um den Deal final zu besiegeln, stehen jedoch noch letzte Schritte an. Dabei ist „Lewandowski in Eile“, titelt die ‚as‘ auf ihrer Frontseite. In Miami angekommen hat sich Lewandowski heute seinem Medizincheck unterzogen. Erste Einsatzminuten im neuen Barça-Gewand könnte der Torjäger bereits im Test gegen Beckham-Klub Inter Miami (Mittwoch, 1.30 Uhr CEST) sammeln.

„Special Two“

Unterdessen ist die AS Rom mit der Verpflichtung von Paulo Dybala auf dem Weg, einen wahren Transfer-Coup zu landen. Der ‚Corriere dello Sport‘ betitelt das neue Erfolgsgespann bestehend aus Trainer José Mourinho und dem Argentinier als „Special Two“. Mourinho ernannte sich einst bei der Vorstellung als Chelsea-Coach zu „The Special One“. Dybala ist unter dem Synonym „La Joya“ (deutsch: die Freude) bekannt. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ greift den Spitznamen des Star-Angreifers auf und schreibt auf ihrem Cover von der „großen Freude“ bei der Roma, einen Spieler seines Formats an Land ziehen zu können. Wie ‚Il Romanista‘ auf dem Titelblatt formuliert, freuen sich die Wölfe „wie verrückt“, die Konkurrenz ausgestochen zu haben. Schließlich galt Inter Mailand lange zeit als Favorit auf die Unterschrift des ablösefreien Zehners.

Juve stellt Inter ein Bein

Bei einem anderen Transferziel könnte Inter Mailand ein weiteres Mal in die Röhre gucken. Denn wie es den Anschein macht, hat sich Abwehrhüne Bremer für Juventus Turin entschieden und das, obwohl sich die Nerazzurri sogar schon mit dem Gefolge des Brasilianers einig waren. Beide italienischen Topklubs stehen vor der gleichen Problematik: Es wird dringend ein Innenverteidiger benötigt. Bei Inter bahnt sich ein Abgang von Milan Skriniar zu Paris St. Germain an, Juventus hingegen muss den Verlust von Matthijs de Ligt auffangen, den es zum FC Bayern zieht. „Juve reicht Bremer die Hand“, prangt auf der heutigen Ausgabe der ‚Tuttosport‘. Die Alte Dame hat ihren Ligarivalen sowohl bei der Ablösesumme als auch dem angebotenen Spielergehalt überboten und hat nun die Führung übernommen. Inter muss sich wohl oder übel woanders umschauen.