Nach drei Monaten: Sampaoli vor dem Aus

Die Zusammenarbeit von Trainer Jorge Sampaoli und Stade Rennes droht früh zu scheitern. Wie ‚RMC‘ und ‚L’Équipe‘ übereinstimmend berichten, steht der 64-jährige Argentinier nach weniger als drei Monaten im Amt schon wieder vor der Entlassung. Sampaoli hatte den französischen Erstligisten am 11. November übernommen, in acht Spielen aber nur sechs Punkte geholt und in diesem Kalenderjahr vier Niederlagen kassiert.

Zu viel für die Verantwortlichen in Rennes, die den Argentinier, der bis 2026 unterschrieben hatte, schon wieder loswerden wollen. Der Klub steht nach 19 Spieltagen auf Rang 16, Sampaoli hatte auf dem 13. Platz übernommen. Als Nachfolger werden Pierre Sage, erst in dieser Woche bei Olympique Lyon entlassen, und Habib Bèye gehandelt.