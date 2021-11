Africa Cup: Reagiert Liverpool auf dem Transfermarkt?

Läuft es schlecht für den FC Liverpool, stehen Mohamed Salah (29) und Sandio Mané (29) rund einen Monat lang nicht zur Verfügung. Vom 9. Januar bis zum 6. Februar findet in Kamerun der Africa Cup statt. Sollten Ägypten respektive der Senegal im Turnier weit kommen, wäre das für die Reds bei aller Wertschätzung für die Nationalmannschaftskarrieren der beiden Topstars eine schlechte Nachricht.

Englische Medien spekulieren darüber, dass sich Liverpool auf dem Winter-Transfermarkt nach Verstärkungen umsehen könnte – zumal auch Naby Keïta (26) für Guinea am Nationenturnier teilnehmen wird.

Sommer-Kandidaten schon im Winter?

Für Keïtas Mittelfeld-Position wurden zuletzt unter anderem Kalvin Phillips (25, Leeds United) und Marcelo Brozovic (28, Inter Mailand) gehandelt. Beide galten aber bislang eher als Kandidaten für einen Transfer im kommenden Sommer. Ähnliches gilt für das 19-jährige Offensivjuwel Fábio Carvalho, das dieser Tage in Englands zweiter Liga beim FC Fulham für Furore sorgt.

Klar ist: Im Januar büßt Jürgen Klopp in seinem Kader vorübergehend viel Qualität ein. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Team aufgrund des Fehlens von Africa Cup-Teilnehmern große Titel verspielt. Man wird also versuchen, sich zu wappnen. Ob das in Form von Transfers geschieht, bleibt abzuwarten.