Real: Neuer Rechtsverteidiger von Girona?

Real Madrid könnte sich im Sommer beim FC Girona bedienen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, zeigen die Königlichen Interesse an Yan Couto, der aktuell von Manchester City an die Katalanen verliehen ist. Priorität genieße die Rechtsverteidiger-Position in den Planungen der Madrilenen aber nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Couto war 2020 zu ManCity gewechselt und verbrachte seitdem seine Zeit auf Leihbasis bei verschiedenen Klubs. In Girona ist der offensivstarke Flügelverteidiger Leistungsträger. An die Skyblues ist er noch bis 2025 gebunden.