BVB: Nächster Konkurrent bei Bakayoko

Im Werben um Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven wird es immer schwieriger für Borussia Dortmund. Denn nun steigt auch Nottingham Forest in den Poker ein, berichtet der ‚Telegraph‘. Die Engländer würden den Flügelstürmer gerne als Ersatz für Anthony Elanga (23) verpflichten, der seinerseits vor einem 60 Millionen Euro teuren Transfer zu Newcastle United steht.

Erst kürzlich wurde Bakayoko auch mit der AS Monaco in Verbindung gebracht. Als mögliche Ablöse für den 22-jährigen Belgier stehen über 30 Millionen Euro im Raum. Damit würde sich die Verpflichtung in dem Rahmen bewegen, den die Dortmunder für einen zusätzlichen Neuzugang einplanen. Sollten Nottingham und Monaco allerdings den Preis hochtreiben, könnte Bakayoko für die Schwarz-Gelben schnell außer Reichweite gelangen.