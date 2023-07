Mainz findet Abnehmer für Pierre-Gabriel

Ronaël Pierre-Gabriel spielt künftig wieder in der französischen Heimat. Wie ‚Ouest-France‘ berichtet, steht der 25-jährige Rechtsverteidiger kurz vor der Unterschrift eines Dreijahresvertrags beim FC Nantes.

Damit endet das Kapitel Mainz 05 für Pierre-Gabriel. 2019 war der ehemalige U21-Nationalspieler für 4,5 Millionen Euro von der AS Monaco an den Bruchweg gewechselt, absolvierte aber nur acht Bundesligaspiele. Insgesamt dreimal wurde Pierre-Gabriel verliehen, zuletzt an Espanyol Barcelona.

