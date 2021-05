Ziegner übernimmt in Würzburg

Die Würzburger Kickers haben einen neuen Cheftrainer. Wie der Zweitliga-Absteiger vermeldet, soll Torsten Ziegner den Neuaufbau in Liga drei begleiten. Der 43-Jährige wird nach Vereinsangaben mit einem „längerfristigen Vertrag“ ausgestattet. Zuvor war Wiegner in der dritten Liga bereits für den Halleschen FC sowie den FSV Zwickau tätig.

„Seine Spielphilosophie und Vorstellungen sind mit unserer neuen Ausrichtung im Verein identisch. Torsten ist der ideale Trainer für den Neustart der Kickers in der dritten Liga“, erklärt Sportvorstand Sebastian Schuppan, „wie auch wir als Verein, legt Torsten großes Augenmerk auf den Ein- und Aufbau von jungen, hungrigen Spielern.“

