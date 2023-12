Bayer 04: Andrich kann Alonso „wenig nachsagen“

Robert Andrich hat sich zu seiner Rolle bei Bayer Leverkusen geäußert. Nach dem 5:1-Sieg gegen Molde FK am gestrigen Donnerstagabend sagte der deutsche Nationalspieler: „Aktuell muss ich mich leider noch mit Europa League- und DFB-Pokalspielen vergnügen. Aber so ist das Geschäft. Dem Trainer kann man wenig nachsagen, wenn es so läuft, wie es bei uns läuft. Wir haben auch wenig Verletzungen.“

Andrich bleibt optimistisch: „Man man muss seine Gelegenheiten nutzen. Ich versuche meine Leistung zu bringen. Es macht uns stark, dass wir so viele Leute bei uns hintendran haben, die darauf brennen zu spielen.“ Der 29-jährige Sechser war verspätet in die Vorbereitung gestartet und muss nun Exequiel Palacios und Granit Xhaka in der Regel den Vortritt im zentralen Mittelfeld lassen. In der Bundesliga stand Andrich nur zweimal in der Startelf.