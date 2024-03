Ten Hag-Nachfolge: Zwei neue Namen bei United

Manchester United bereitet sich auf eine mögliche Trennung von Chefcoach Erik ten Hag vor. Einem Bericht von ‚ESPN‘ zufolge werden Thomas Frank (FC Brentford) und Englands Nationaltrainer Gareth Southgate als mögliche Nachfolger gehandelt. Auch die Erfolgstrainer Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) und Zinedine Zidane werden mit United in Verbindung gebracht.

Ten Hag, der mittlerweile fast zwei Jahren in Manchester das Zepter in der Hand hält, sitzt nicht mehr allzu fest im Sattel. Nach zwei Niederlagen in Folge ist die Qualifikation für die Champions League in weite Ferne gerückt. Zudem soll ein Großteil der Mannschaft fest davon ausgehen, dass der niederländische Übungsleiter spätestens im Sommer seinen Hut nehmen muss.