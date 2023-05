United nimmt Bayern-Flirt Höjlund ins Visier

Manchester United möchte im Sommer offenbar nicht nur Harry Kane (29) für die Offensive holen. Wie die ‚Times‘ berichtet, zeigen die Red Devils ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung von Rasmus Höjlund (20) von Atalanta Bergamo. Dem Bericht zufolge möchte United-Coach Erik ten Hag im Sommer sowohl einen gestandenen Stürmer als auch einen jungen Neuner mit Entwicklungspotenzial in den eigenen Reihen begrüßen.

Ersterer soll nach Möglichkeit Kane werden, letzterer Höjlund. Für den Dänen müsste United laut der ‚Times‘ eine Summe von umgerechnet knapp 46 Millionen Euro auf den Tisch legen. In der laufenden Spielzeit durfte der Linksfuß für Bergamo in 31 Einsätzen acht Treffer bejubeln. An den Serie A-Klub ist er vertraglich noch bis 2027 gebunden. Auch der FC Bayern soll an Höjlund interessiert sein.

