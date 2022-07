PSV bestätigt: De Jong im Medizincheck

Luuk de Jong steht vor dem Wechsel zur PSV Eindhoven. Der niederländische Pokalsieger verkündet offiziell, dass der 31-jährige Stürmer bereits den Medizincheck absolviert hat. Eine Einigung mit dem FC Sevilla stehe zurzeit noch aus, PSV „hofft“ aber, dass man im Verlauf des Samstags „mehr verkünden“ kann.

De Jong ist nach absolvierter Leihe beim FC Barcelona zu seinem Stammverein aus Sevilla zurückgekehrt. Dort steht er noch bis 2023 unter Vertrag. Für Eindhoven spielte der 38-malige niederländische Nationalspieler bereits zwischen 2014 und 2019.

