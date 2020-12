Arsenal in der Krise: Arteta vor dem Aus?

Beim FC Arsenal läuten nach der gestrigen Niederlage gegen den FC Everton (1:2) die Alarmglocken. Anstelle der erhofften sportlichen Konsolidierung unter Cheftrainer Mikel Arteta ist die bisherige Spielzeit eine zum Vergessen. Statt oben mitzuspielen, steht der ambitionierte Londoner Klub auf Platz 15. Spärliche 14 Punkte aus 14 Spielen, sieben Niederlagen aus den vergangenen zehn Partien, dazu die viertschwächste Offensive der Liga – katastrophale Zahlen aus Sicht von Arsenal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arteta ist angezählt

Auch Arteta ist mittlerweile öffentlich angezählt. So spekuliert die englische Presse bereits über eine bevorstehende Beurlaubung. Die ‚Sun‘ schreibt: „Arteta wird nicht mehr lange im Amt bleiben, wenn die Abstiegssorgen anhalten.“ Tatsächlich hat man nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Hingegen sind es bereits deren zehn auf Platz sechs, der zur direkten Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Arsenal Technischer Direktor Edú Gaspar soll laut ‚Daily Express‘ bereits erste „Trennungssignale“ an den spanischen Übungsleiter gesendet haben. Auch Arteta selbst ist klar, dass er nicht mehr viel Zeit hat, den Bock noch umzustoßen: „Ich weiß, dass es eine richtig komplizierte Situation momentan ist und dass ich in diesem Beruf eines Tages entlassen werde oder gehe. Aber ich weiß nicht, wann das passieren wird “, sagte er im Anschluss an die gestrige Partie.

Und weiter: „Meine Energie und mein Fokus sind nur darauf gerichtet, die Mannschaft aus dieser Situation herauszuholen und den Geist der Mannschaft aufrechtzuerhalten.“ Gleichwohl lobt er die Einstellung seines Teams: „Der Kampf, den die Jungs jedes Mal zeigen, wenn sie auf das Spielfeld gehen und die Energie, die die Jungs auf dem Spielfeld zeigen. Das kann man nicht leugnen. Aber natürlich sind die Ergebnisse nicht gut genug.“

Endspiel nächste Woche?

Nachdem Edú seinem Coach Arteta erst kürzlich den Rücken stärkte, weht nun offenbar ein eisiger Wind durch den Norden Londons. Klar ist: Viel Zeit dürfte Arteta nicht mehr erhalten – in den nächsten Wochen muss der 38-Jährige Ergebnisse liefern. Sollte das Ligaspiel gegen den FC Chelsea am kommenden Samstag verloren gehen, könnten die Tage von Arteta gezählt sein.