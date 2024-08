Bayer gibt Angebot für Frankreich-Talent ab

Tut sich bei Bayer Leverkusen im Mittelfeld noch etwas? Laut Nabil Djellit, Journalist der TV-Sparte der ‚L’Équipe‘, sieht es ganz danach aus. Demzufolge befasst sich Leverkusen intensiv mit Mathis Amougou von der AS St. Étienne. Die Werkself hatte ein erstes Angebot über zehn Millionen Euro für den Youngster abgegeben haben. Diese Information kann FT bestätigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unsere Redaktion erfuhr darüber hinaus, dass Bayer eine zweite Offerte über 13 Millionen Euro abgeschickt hat. Die Reaktion der Franzosen steht zur Stunde noch aus.

Lese-Tipp

Kossounou-Ersatz: Mukiele wechselt nach Leverkusen

Der 18-jährige Rechtsfuß ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, französischer U19-Nationalspieler – und bekam lange Zeit keine ausreichenden Chancen bei den Profis eingeräumt. St. Étienne ließ sein Eigengewächs in der vergangenen Saison nur in 17 Ligaminuten und einmal im Pokal ran. Dieses Jahr investiert der Ligue 1-Klub mehr in Amougous Entwicklung.

Unter der Anzeige geht's weiter

An den ersten beiden Spieltagen stand der Youngster über 90 Minuten auf dem Platz. St. Étienne ist darüber hinaus bemüht, Amougous bis 2026 laufenden Vertrag zu verlängern. Doch womöglich kommen die Anstrengungen angesichts des Leverkusener Interesses zu spät. Denn das kolportierte Angebot des deutschen Double-Siegers dürfte die Karten neu gemischt haben.