Donetsk: Dodô vor Wechsel in die Serie A

Dodô steht kurz vor dem Abschied von Shakhtar Donetsk. Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten, steht der Transfer des brasilianischen Rechtsverteidigers zum AC Florenz kurz bevor. Der 23-Jährige werde am Donnerstag den Medizincheck bei der Fiorentina absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Fabrizio Romano fließen 14 Millionen Euro exklusive Bonuszahlungen an Donetsk. Dodô war 2018 zu den Ukrainern gewechselt und machte sich dort einen Namen als offensivstarker Außenverteidiger. Verschiedene Topklubs – unter ihnen der FC Bayern – wurden in der Vergangenheit mit ihm in Verbindung gebracht.