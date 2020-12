United-Duo im Winter weg?

Abwehrspieler Brandon Williams von Manchester United könnte im Winter auf Leihbasis zum FC Southampton wechseln. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, steht der 20-jährige Engländer wieder auf der Liste der Saints, nachdem ein Leihgeschäft im Sommer noch am Veto von United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer gescheitert war. Der norwegische Coach wollte Williams aufgrund der Personalnot auf der Linksverteidiger-Position nicht abgeben.

Durch die Verpflichtung von Alex Telles am Deadline Day veränderte sich die Situation für Williams bei den Red Devils dann aber zum Negativen. Aktuell stehen mit Telles und Luke Shaw zwei Linksverteidiger in der internen Hackordnung vor dem englischen U21-Nationalspieler. In der Liga kommt er in der laufenden Saison lediglich auf einen Kurzeinsatz. Zuletzt spielte Williams gar nur noch für Uniteds U23-Mannschaft. Zudem beschäftigt sich Leeds United dem Bericht zufolge mit Daniel James (23). Der Premier League-Aufsteiger würde den walisischen Nationalspieler, der bei den Red Devils aktuell kaum noch eine Rolle spielt, offenbar gerne im kommenden Winter ausleihen.