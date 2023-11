M’gladbach: Jordan verletzt

Borussia Mönchengladbach muss vorübergehend auf Jordan Siebatcheu verzichten. Den Fohlen zufolge hat sich der Stürmer in der gestrigen Bundesligapartie gegen den SC Freiburg (3:3) eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen und fällt „vorerst“ aus.

Jordan war in neun Pflichtspielen für die Gladbacher an sechs Treffern direkt beteiligt (vier Tore, zwei Vorlagen). Der Ausfall des 27-Jährigen wiegt also schwer. Der US-Amerikaner läuft derzeit auf Leihbasis für den Klub um Trainer Gerardo Seoane auf, kann dem Vernehmen nach aber für fünf Millionen Euro fest von Union Berlin verpflichtet werden.