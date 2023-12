UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga weiter im Aufwind

Die Vereine der Bundesliga können mit ihrem bisherigen Abschneiden in dieser Europacup-Saison sehr zufrieden sein. Mit 9.357 Punkten bleibt die deutsche Eliteklasse die beste der europäischen Topligen im Saisonranking der UEFA-Fünfjahreswertung. Die Engländer (9.250) und Italiener (9.142) liegen allerdings nur ganz knapp dahinter und auch Spaniens La Liga (8.562) ist alles andere abgeschlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abgesehen von Union Berlin werden sämtliche deutsche Mannschaften sicher auf europäischem Parkett überwintern – und selbst die Eisernen können sich als Dritter ihrer Champions League-Gruppe noch für eine Teilnahme an der Europa League qualifizieren. Wieder einmal zeigt sich, dass der deutsche Klubfußball in der Breite so stark aufgestellt ist wie nur ganz wenige andere Verbände.

Lese-Tipp

Havertz veralbert die Kritiker | Onana böse verrissen

Für den Spitzenplatz in der Saisonwertung reicht es für die Bundesliga jedoch nicht ganz. Belgien steht aufgrund vorangegangener Qualifikationsrunden mit 9.400 Punkten (noch) ganz oben. Immer noch stark auch die türkische Süper Lig, die auf genau 9.000 Punkte kommt. Das Gesamtranking führen seit Jahren unangefochten die Engländer vor den Spaniern an, während sich Deutschland und Italien um den dritten Platz streiten. Abstriche bei den Startplätzen müssen aber erst bei einem Abrutschen auf Rang fünf gemacht werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 96.178 (18.571)

96.178 (18.571) 2 Spanien 81.989 (18.928)

81.989 (18.928) 3 Italien 78.426 (14.928)

78.426 (14.928) 4 Deutschland 76.624 (18.714)

76.624 (18.714) 5 Frankreich 58.831 (9.400)

58.831 (9.400) 6 Niederlande 58.300 (11.666)

58.300 (11.666) 7 Portugal 50.982 (10.300)

50.982 (10.300) 8 Belgien 43.800 (7.600)

43.800 (7.600) 9 Türkei 35.600 (5.000)

35.600 (5.000) 10 Schottland 33.650 (9.750)

Unter der Anzeige geht's weiter

Saisonwertung 2023/24

1 Belgien 9.400

9.400 2 Deutschland 9.357

9.357 3 Türkei 9.250

9.250 4 Italien 9.142

9.142 5 England 9.000

9.000 6 Spanien 8.562

8.562 7 Frankreich 8.250

8.250 7 Tschechien 8.250

8.250 9 Niederlande 7.000

7.000 10 Dänemark 6.750

Stand: 1. Dezember 2023