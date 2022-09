Bynoe-Gittens muss operiert werden

Jamie Bynoe-Gittens (18) wird in diesem Jahr wohl nicht mehr für Borussia Dortmund auflaufen können. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ ist die Entscheidung gefallen, dass der Engländer aufgrund seiner Schulterverletzung, die er sich am Freitag im Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:0) zugezogen hat, operiert werden muss.

Im Anschluss an den chirurgischen Eingriff wird Bynoe-Gittens mindestens drei Monate ausfallen. Da die Liga wegen der WM in Katar ab Mitte November pausieren wird, wäre demnach das Jahr 2022 für den Engländer beendet. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ ist es das zweite Mal, dass sich der Flügelspieler an der Schulter verletzt. Folglich soll das Problem nun grundlegend behoben werden.