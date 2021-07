Rashfords Pech ist Sanchos Chance | Alles hängt an Grealish

Hiobsbotschaft für United

Manchester United muss einen schweren Schlag verkraften. „Marcus Rashford zwei Monate raus“, titelt die ‚Manchester Evening News‘. Hintergrund: Der englische Nationalspieler muss sich einer Schulteroperation unterziehen und verpasst damit nicht nur die gesamte Vorbereitung, sondern auch den Saisonstart in England. Wie gut, dass die Red Devils mit Jadon Sancho (21) hochkarätig nachgelegt haben und Rashfords Ausfall kompensieren können.

Rekordmann Grealish?

Wir bleiben in Manchester: Uniteds Lokalrivale City soll Aston Villa umgerechnet 117 Millionen Euro für Jack Grealish (25) geboten haben. Einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zufolge hängt nun alles am Spieler selbst, denn es sei zu erwarten, dass die Villans das Angebot annehmen. „Grealish entscheidet, ob er der größte Transfer der englischen Fußballgeschichte wird“, so der TV-Sender. Eine Entscheidung soll im Laufe der kommenden Woche fallen.

Inter vor Nández-Transfer

Im Vergleich zur Grealish-Ablöse kommt der Preis für Mittelfeldspieler Nahitan Nández (25) schon fast bescheiden daher: 23 Millionen Euro plus drei Millionen Euro Boni bietet Inter Mailand seinem Ligakonkurrenten Cagliari Calcio laut der ‚Gazzetta dello Sport‘. Der Arbeitgeber des Uruguayers fordert aktuell noch etwas mehr, da aber Nández unbedingt zu Inter will, dürfte der Transfer bald über die Bühne gehen. „Nández brüllt ‚Inter‘“, titelt das italienische Fachblatt.