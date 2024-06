Gespräche gestartet: Gladbachs Wunschstürmer heißt Kleindienst

Borussia Mönchengladbach will die schwache vergangene Saison so schnell wie möglich vergessen machen und richtet den Fokus voll auf die kommende Spielzeit. Der Kader soll punktuell verstärkt werden. Der perfekte Stürmer wurde in der Bundesliga ausgemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Fohlen auf Tim Kleindienst vom FC Heidenheim festgelegt. Demnach gab es bereits Gespräche mit dem Wunsch-Neuner, der perfekt in das gesuchte Stürmerprofil passen soll. In Heidenheim steht der 28-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag, soll dem Vernehmen nach aber über eine Ausstiegsklausel verfügen.

Lese-Tipp

Verstärkung aus dem Oberhaus: Hertha holt Sessa

Gladbach will in Kleindienst investieren

‚Sky‘ taxiert die Summe auf sieben bis zwölf Millionen Euro, je nachdem, welcher Klub die Klausel bedient. Gladbach würde sich aufgrund des bescheidenen Abschneidens in der zurückliegenden Saison eher im unteren Bereich ansiedeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und laut dem Bezahlsender ist dies eine Summe, die man gerne am Niederrhein investieren möchte. Mit Union Berlin wird aber ein weiterer Bundesligist mit dem 1,94 Meter-Sturmhünen in Verbindung gebracht.