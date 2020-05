Trotz Kalou-Skandal: Spahn unterstützt DFL-Konzept

Die DFL erfährt für ihr Hygiene-Konzept weiterhin Unterstützung aus der Politik. „Das grundsätzliche Konzept macht Sinn, kann auch Vorbild sein im Übrigen für andere Profisportbereiche durchaus“, erklärt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im ‚Deutschlandfunk‘. Im Hinblick auf den Skandal um Salomon Kalou, der mit seinem Video aus der Kabine von Hertha BSC eine Kritikwelle am DFL-Konzept losgetreten hatte, führt Spahn aus: „Aber dann muss es natürlich auch gelebt werden und deswegen war es wichtig, dass dieser Verein nach diesem Video auch Konsequenzen gezogen hat.“

Nun könnte die Bundesliga vor einer baldigen Rückkehr stehen. Laut der Nachrichtenagentur ‚Reuters‘ haben sich Bund und Länder bereits auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs geeinigt. Eine offizielle Verkündung könnte am morgigen Mittwoch erfolgen. Spahn betont die ökonomischen Vorteile eines potenziellen Neustarts: „Ich hoffe, dass jetzt alle verstanden haben, dass es hier um was geht, und zwar geht es einerseits um was bei der Bundesliga natürlich, die auch übrigens wirtschaftlich ein Exportschlager ist.“ Als wahrscheinliches Datum gilt der 15. Mai.