Medien: Regierung gibt grünes Licht für Bundesliga-Neustart

Ab dem 15. Mai könnte die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur ‚Reuters‘ haben sich Vertreter von Bund und Ländern bereits darauf geeinigt, Spiele ohne Zuschauer und unter strengen Hygiene-Bestimmungen zuzulassen.

Die eigentliche Telefonkonferenz, in der über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beraten werden soll, findet erst am morgigen Mittwoch statt.

Der 25. Spieltag war der bislang letzte ausgetragene der Bundesliga. Ob mit dem 26. Spieltag angeknüpft wird, ist noch offen. Laut ‚Sportbuzzer‘ geht die Tendenz der DFL dahin, zunächst den 34. Spieltag auszutragen, der ursprünglich für den 16. Mai angesetzt war.

Germany to reopen all shops, allow soccer matches: sources https://t.co/o66lu3mDqS pic.twitter.com/RDmSOeNyLz