Watford entlässt Ranieri

Claudio Ranieri muss nach nur drei Monaten im Amt seinen Hut nehmen. Der FC Watford entlässt den 70-jährigen Italiener mit sofortiger Wirkung von seinem Posten als Cheftrainer und kümmert sich bereits um die Nachfolge des Routiniers.

Seit Oktober war Ranieri am Ruder bei den Hornets. In 14 Spielen gelangen dem Team aus der Premier League nur zwei Siege und ein Remis. Zu wenig für die Offiziellen, die Ranieri schon nach kurzer Zeit wieder ersetzen müssen.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.



The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.