Ex-Hamburger Özcan erneut im Arsenal-Visier

Berkay Özcan weckt offenbar reges Interesse in der Premier League. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ hat sich der Ex-HSV-Profi bei Champions League-Teilnehmer Basaksehir ins Blickfeld mehrerer englischer Vereine gespielt. Demnach zeigt unter anderem der FC Arsenal Interesse an einer Verpflichtung. Schon zu Stuttgarter Zeiten (bis 2019) hatte er die Gunners auf den Plan gerufen.

Das erneute Interesse kommt nicht von ungefähr: Im zentralen Mittelfeld des türkischen Meisters avancierte Özcan zum Dreh- und Angelpunkt. Ob Süper Lig oder Königsklasse – der 22-jährige gebürtige Karlsruher ist bei Basaksehir gesetzt und kommt bereits auf 15 Pflichtspiele in der laufenden Saison. Schlecht für Arsenal und Co.: Özcans Vertrag in Istanbul ist noch bis 2024 datiert.