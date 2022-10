Zurück in England: Emery unterschreibt bei Villa

Aston Villa hat einen prominenten Nachfolger des geschassten Steven Gerrard gefunden. Der Traditionsklub aus Birmingham gibt die Verpflichtung von Unai Emery als neuen Chefcoach bekannt. Der Spanier tritt sein Amt am 1. November an, bis dahin soll dann auch die Arbeitserlaubnis vorliegen.

Emery kommt per Ausstiegsklausel für kolportiere sechs Millionen Euro Ablöse vom spanischen Erstligisten FC Villarreal. Es ist das zweite Engagement des 50-Jährigen auf der Insel. Von Sommer 2018 bis Herbst 2019 stand er bereits beim FC Arsenal an der Seitenlinie. Die Gunners führte er ins Finale der Europa League.

Auf die Station in London folgten gute zwei Jahre in Villarreal. Emerys größter Erfolg in dieser Zeit war das Weiterkommen im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern. Nach 130 Pflichtspielen mit dem Gelben U-Boot wagt er nun den erneuten Schritt nach England.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣