Stindl: „Werden Gespräche intensivieren“

Lars Stindl hat sich zu einer möglichen Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach geäußert. „Wir sind wirklich noch in der Überlegungsphase. Beide Seiten haben sich gesagt, wie sie die Situation sehen“, sagt der Gladbacher Kapitän im Gespräch mit der ‚Rheinischen Post‘ und kündigt an: „Natürlich werden wir die Gespräche in den nächsten Wochen intensivieren.“

Die Chancen auf einen Verbleib über den Sommer hinaus stehen nicht schlecht, ein Treuebekenntnis will Stindl aber nicht abgeben: „Ich muss mir Gedanken machen mit der Familie, über meine Karriere, meine Pläne danach. Und außerdem geht es darum, welche Wertigkeit ich für den Verein noch habe.“ In seiner aktuellen sportlichen Situation hat der 34-jährige Offensivmann nach eigenen Angaben aber „ein richtig gutes Gefühl“.

