Boehly über holprigen Chelsea-Start: „Haben viel gelernt“

Todd Boehly hat über seine ersten zwölf Monate als Miteigentümer des FC Chelsea gesprochen. Dabei gestand der US-Amerikaner im Rahmen der Milken Institute Global Conference ein, den ein oder anderen Fehler gemacht zu haben: „Wir haben eine Menge gelernt. Die Fans sind sehr anspruchsvoll. Sie wollen gewinnen und wir verstehen das, wir wollen auch gewinnen. Ich denke unsere Sicht ist, dass dies ein langfristiges Projekt ist und sie wissen, dass wir uns langfristig engagieren. Man muss natürlich eine Mannschaft aufbauen und der Trainer ist der Dirigent der Mannschaft.“

Seit der Übernahme der US-Besitzer im vergangenen Jahr gab Chelsea mehr als 600 Millionen Euro für Neuzugänge aus, Thomas Tuchel und Graham Potter wurden als Cheftrainer entlassen und nach neun sieglosen Pflichtspielen in Serie belegen die Blues in der Liga einen enttäuschenden zwölften Platz. „Wir werden das schon hinkriegen“, versprach Boehly weiter, „wir glauben fest daran, dass wir es schaffen werden. Wir haben die beste Liga der Welt, die beste Stadt der Welt und wir haben einen unglaublichen Standort in der besten Stadt der Welt.“

