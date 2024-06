Ein Deal, zwei Kaufoptionen: VfB schnappt sich Krätzig

Der VfB Stuttgart leiht Frans Krätzig für ein Jahr vom FC Bayern aus. Den Deal mit dem deutschen Rekordmeister vermelden die Schwaben am heutigen Freitag offiziell. Der polyvalente Linksfuß, zumeist als Linksverteidiger im Einsatz, kann dem Vernehmen nach per Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich festverpflichtet werden. In diesem Fall aktiviert sich eine Rückkaufoption für Bayern.

Stuttgarts Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth sagt: „Frans verfügt über ein sehr interessantes Profil. Er bringt nach unserer Überzeugung die fußballerischen Fähigkeiten und die dazugehörige Mentalität mit, um dauerhaft den Sprung zum Bundesligaspieler zu vollziehen. Beim FC Bayern und zuletzt bei Austria Wien konnte er überdies bereits wertvolle Erfahrungen im Profibereich sammeln. Wir freuen uns darauf, Frans künftig im Trikot mit dem roten Brustring spielen zu sehen.“

Krätzig freut sich auf sein Gastspiel bei den Schwaben: „Der VfB bietet mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, unter guten Rahmenbedingungen von meinen Mitspielern und auch aufgrund der eigenen Einsatzzeit zu lernen. Darum bin ich hier und darauf habe ich Bock.“

Auf den 21-Jährigen wartet nun eine wegweisende Saison. Schafft Krätzig beim Vizemeister den Durchbruch, steht die Tür zum Spitzenfußball offen. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit durfte der Blondschopf bei Austria Wien in der österreichischen Bundesliga Spielpraxis sammeln. In Stuttgart erwartet ihn nun eine ungleich größere Aufgabe.