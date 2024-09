Nächster Rückschlag für Barça-Talent López

Der FC Barcelona wird in nächster Zeit auf Fermín López verzichten müssen. Laut offiziellen Vereinsangaben hat sich der 21-jährige Mittelfeldspieler am rechten oberen Oberschenkel verletzt und wird „etwa drei Wochen“ ausfallen.

Ein harter Rückschlag für López, der nach einer Verletzung am linken Oberschenkel am heutigen Dienstag erstmals an Teilen des Trainings teilnehmen konnte. Der spanische Europameister stammt aus der Jugend der Katalanen und absolvierte schon 45 Pflichtspiele für Barça.