Fortuna verpflichtet neuen Stürmer

Bei Fortuna Düsseldorf darf man sich auf einen neuen Mann für den Angriff freuen. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Christoph Daferner per Leihe vom 1. FC Nürnberg an den Rhein. Auch eine Kaufoption ist Teil des Deals.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-Jährige war in Nürnberg zuletzt nur noch Ersatzspieler. In vier Liga-Einsätzen blieb Daferner ohne Treffer. Lediglich im Pokal gegen den unterklassigen FC Oberneuland (9:1) trug sich der Mittelstürmer in die Torschützenliste ein.