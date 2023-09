Van Gaals Korb für Ajax

Louis van Gaal kann sich kein Engagement bei Ajax Amsterdam vorstellen. Gegenüber dem niederländischen Sender ‚NOS‘ machte der 72-Jährige deutlich, dass er dem kriselnden Traditionsklub nicht zur Verfügung steht: „Die Gesundheit geht vor.“ Van Gaal leidet unter Prostata-Krebs und befindet sich aktuell in Behandlung, dennoch kamen zuletzt Gerüchte auf, dass er einen Posten bei Ajax übernehmen könnte.

Erst gestern wurde Sven Mislintat als Technischer Direktor in Amsterdam entlassen. Für van Gaal kommt in Zukunft aber wohl maximal noch ein Job als Nationaltrainer infrage. „Ich will kein Vereinstrainer mehr sein“, erklärte der einstige Bayern-Coach. Zuletzt war van Gaal bis Ende 2022 für die niederländische Auswahl verantwortlich.