Hasenhüttl äußert sich zu United-Gerüchten

Ralph Hasenhüttl hat zu Gerüchten, die ihn mit dem Trainerjob bei Manchester United in Verbindung gebracht haben, Stellung bezogen. „Wenn diese Frage aufkommt, werde ich auf mein Bauchgefühl hören und mich fragen, was das Beste ist. Ich kann garantieren, dass ich in der Vergangenheit damit am besten gefahren bin“, so der Coach des FC Southampton gegenüber Medienvertretern.

Besonders angetan vom kolportierten Interesse der Red Devils scheint Hasenhüttl aber nicht zu sein: „Ich kann mir nur wenige Szenarien vorstellen, in denen ich hier wegwollen würde. Ich habe hier alles, was ich als Trainer brauche. Ich kann mit einer fantastischen Mannschaft arbeiten, es gibt eine unglaublich gute Atmosphäre im Klub und jeder unterstützt mich hier.“ Ohnehin sah der Plan des 54-Jährigen eigentlich vor, seine Karriere zu beenden, wenn sein Vertrag bei den Saints 2024 ausläuft.