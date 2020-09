Entwarnung: Sörloth-Medizincheck heute

Der Medizincheck von RB Leipzigs designierten Neuzugang Alexander Sörloth (24) soll am heutigen Dienstag nachgeholt werden. Das meldet der norwegische Journalist Simen Pedersen via Twitter. Es dürfte folglich nicht mehr lange dauern, bis der Deal endgültig fix ist. 20 Millionen Euro plus Boni sollen für den norwegischen Torjäger fällig werden.

Eigentlich hätte Sörloths Untersuchung bereits am gestrigen Montag stattfinden müssen. Die Verlegung ließ bereits befürchten, dass ein Transfer wegen der ausstehenden Einigung zwischen Leipzigs Verhandlungspartnern Crystal Palace und Trabzonspor wackelt. Die Sorgen scheinen unbegründet.

UPDATE (9:18 Uhr): Inzwischen ist Sörloth in Leipzig eingetroffen. Entsprechende Bilder veröffentlicht ‚TV2‘. Die Frage des norwegischen Fernsehsenders, ob er sich über den Transfer zu RB freue, bejahte der Stürmer. Sörloth soll am heutigen Dienstag oder morgigen Mittwoch vorgestellt werden.

✅Alexander Sørloth is finally becoming a Leipzig player. The Norwegian is having a medical today in Leipzig. Will most likely be presented today as well. All the media stuff is already completed. The alleged interest from Manchester United was never formal.