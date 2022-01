Wolves verpflichten Jeong

Sang-bin Jeong wagt den Schritt nach Europa. Die Wolverhampton Wanderers nehmen den 19-jährigen Südkoreaner von den Suwon Bluewings unter Vertrag. Das Offensivtalent wird direkt in die Schweiz an den Grasshopper Club Zürich weiterverliehen.

