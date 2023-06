Gespräche laufen: Spurs starten Tapsoba-Poker

Tottenham Hotspur stellt sich nach einer unruhigen Zeit mit Antonio Conte unter Ange Postecoglou neu auf. Als mögliche Verstärkung für die Innenverteidigung haben die Spurs Edmond Tapsoba ausgemacht. Nach ersten Gerüchten vor rund einem Monat berichtet Fabrizio Romano jetzt von intensiverem Werben der Londoner.

Demnach hat Tottenham konkrete Kontakte aufgenommen, um über einen möglichen Deal zu verhandeln. Laut Romano prüfen die Spurs sowohl von Spieler- als auch Vereinsseite die Konditionen für einen Transfer. Fortgeschritten sind die Gespräche aber nicht. Tapsobas Vertrag bei der Werkself ist noch bis 2026 gültig.

In Leverkusen wäre man nur bei einem unmoralischen Angebot bereit, den Leistungsträger ziehen zu lassen. Der 1,94 Meter große Rechtsfuß verpasste in der abgelaufenen Spielzeit kaum eine Partie. In sage und schreibe 45 seiner 47 Pflichtspieleinsätze stand der Nationalspieler aus Burkina Faso in der Startformation. Dementsprechend spielt Tapsoba in Xabi Alonsos Plänen eine zentrale Rolle.

Alternative aus der Süper Lig?

Tottenham hat den Blick aber nicht nur in die Bundesliga gerichtet. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, streckt der Klub auch die Fühler nach Victor Nelsson aus. Der dänische Nationalspieler in Diensten von Galatasaray würde rund 25 Millionen Euro kosten. Der 24-Jährige wäre somit deutlich günstiger als Tapsoba.

Angesichts des Abgangs von Clément Lenglet (28/Rückkehr zum FC Barcelona) und den im Raum stehenden Abschieden von Davinson Sánchez (27) und Japet Tanganga (24) fahndet Tottenham dringend nach neuen Innenverteidigern. Es ist also durchaus denkbar, dass sowohl Nelsson als auch Tapsoba nach London wechseln.