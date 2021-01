Unterschrift heute: Zirkzee-Deal steht

Die finalen Details in den Verhandlungen im Joshua Zirkzee sind offenbar geklärt. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der 19-jährige Angreifer seinen Leihvertrag bei Parma Calcio am heutigen Sonntag in München unterschreiben und anschließend nach Parma reisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zankapfel der bisherigen Gespräche zwischen den Italienern und dem FC Bayern war die Anschlussvereinbarung. Laut ‚Sky‘ sichert sich Parma letztlich eine Kaufoption über 15 Millionen Euro, die allerdings wohl nur im Falle des Klassenerhalts greifen würde. Verhandelt wurde zwischenzeitlich auch über eine Kaufpflicht in ähnlicher Höhe.