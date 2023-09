Kolo Muani: Die Details zur Rekord-Ablöse

Randal Kolo Muanis Verkauf an Paris St. Germain spult Eintracht Frankfurt viel Geld in die Kasse. Laut ‚Sky‘ teilt sich das bestätigte 95-Millionen-Paket wie folgt auf: 90 Millionen Euro fließen in drei Raten als Sockelablöse. Fünf weitere Millionen können durch Boni hinzukommen.

Kolo Muani ist mit Abstand neuer Rekordverkauf der SGE. Noch am gestrigen Freitagnachmittag galt der Wechsel als gescheitert, ehe PSG doch nochmal kräftig nachlegte. Letztlich stimmte Frankfurt dem neuen Angebot für seinen streikenden Profi zu.