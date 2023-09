Eintracht bestätigt Rekord-Ablöse: Kolo Muani wechselt zu PSG

Am Ende bekommt Randal Kolo Muani doch seinen Willen. Wie Paris St. Germain mitteilt, kommt der 24-jährige Stürmer von Eintracht Frankfurt an die Seine und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Als Ablöse fließen laut offiziellen Angaben der Hessen 95 Millionen Euro inklusive Boni – neuer Rekord für die SGE.

Kolo Muani war im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Nantes nach Frankfurt gekommen und war dort in 50 Spielen an 43 Toren direkt beteiligt. Außerdem schaffte der Franzose den Sprung ins Nationalteam, mit dem er in Katar Vize-Weltmeister wurde.

Von Dankbarkeit an die SGE für die steile Entwicklungskurve war in den vergangenen Tagen aber nichts zu sehen. Stattdessen bestreikte Kolo Muani das Training und setzte sich nach Paris ab, um dort auf die Einigung der Vereine zu warten. Diese erfolgte mittlerweile – und der Streikende bekommt seinen Willen.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagt nun in einer offiziellen Vereinsmitteilung: „Wir hätten Randal gerne noch länger bei uns gesehen und hatten das auch immer entsprechend kommuniziert in den letzten Wochen. Letztendlich war die Entwicklung der vergangenen Stunden und damit verbunden die wirtschaftlichen Parameter, die für Eintracht Frankfurt eine Rekordeinnahme durch einen Spielertransfer bedeuten, ausschlaggebend. Am späten Nachmittag haben wir aufgrund der Angebotslage der Spielerseite und Paris Saint-Germain mitgeteilt, dass wir keine Grundlage für eine Einigung sehen und weiterhin mit Randal Kolo Muani planen. Am späten Abend haben wir ein Angebot erhalten, welches wir aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Sinne von Eintracht Frankfurt nicht ausschlagen konnten. Wir bedanken uns bei Randal Kolo Muani für die Leistungen in der vergangenen Saison.“