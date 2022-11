Eintracht: Zweifel an Alario

Sommerneuzugang Lucas Alario hat bei Eintracht Frankfurt weiter einen schweren Stand. Und nach Informationen von ‚Sport1‘ „sinkt […] intern die Hoffnung auf einen Durchbruch“ des 30-jährigen Stürmers. Alario kommt wettbewerbsübergreifend auf magere 313 Einsatzminuten und zwei Tore.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor der Saison war der Argentinier für sechs Millionen Euro von Bayer Leverkusen an den Main gewechselt. Am gesetzten Randal Kolo Muani (23), ebenfalls seit dem Sommer da, gibt es für Alario kein Vorbeikommen. In Frankfurt steht der Südamerikaner noch bis 2025 unter Vertrag.