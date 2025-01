Schalke: Karaman peilt den Aufstieg an

Angreifer Kenan Karaman hat mit Schalke 04 noch viel vor. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Kapitän zu seiner Vertragsverlängerung bis 2028: „Ich habe auch langfristig verlängert, um auch einfach mit Schalke nochmal die erste Bundesliga zu erleben, das ist mein Ziel auf lange Sicht.“

Karaman spielte bereits 123 Mal in Deutschlands höchster Spielklasse, trug dabei die Trikots der TSG Hoffenheim, von Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und S04. Dort ist der 30-jährige türkische Nationalspieler aktuell unverzichtbarer Leistungsträger, erzielte in der laufenden Zweitligasaison schon zehn Tore in 16 Spielen.