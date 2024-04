Eintracht: Neue Option für Hasebe?

Wie entscheidet sich Makoto Hasebe in diesem Jahr? Noch ist laut ‚Bild‘ offen, ob der Altmeister eine weitere Saison als Profi bei Eintracht Frankfurt abspulen wird, oder seine Fußballschuhe im Sommer mit 40 Jahren an den Nägel hängt. Eine Entscheidung soll es erst nach Saisonende geben. Im Fall eines Karriereendes könnte Hasebe seinem langjährigen Arbeitgeber in anderer Funktion erhalten bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Bild‘ zufolge ist eine Option, den Japaner als Trainer im Nachwuchsbereich zu installieren. Die Eintracht könne sich vorstellen, Hasebe als Co-Trainer der zweiten Mannschaft einzustellen. U21-Trainer Kristjan Glibo wird die Hessen zum Saisonende verlassen. Wie der Trainerstab danach aussehen wird, ist noch unklar.