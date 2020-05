Juve: Rabiot zurück in Turin

Die Wogen zwischen Adrien Rabiot und Juventus Turin scheinen sich vorerst geglättet zu haben. Wie ein Foto von ‚Goal Italia‘ zweigt, ist der 25-jährige Franzose aus seiner Heimat abgereist und mittlerweile in Turin angekommen. Gestern berichtete die turiner Lokalzeitung ‚La Stampa‘, dass Rabiot aufgrund der Gehaltskürzungen der Alten Dame aus Protest in Frankreich bleiben will.

Mit der Rückkehr ins Piemont scheint der Streik des Mittelfeldspielers vorüber zu sein. Ins Mannschaftstraining wird der ehemalige PSG-Akteur allerdings erst in zwei Wochen zurückkehren können. Zunächst muss der 25-Jährige aufgrund der Corona-bedingten Reisebeschränkungen für 14 Tage in Quarantäne.