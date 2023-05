Kölns Transfer-Budget für den Sommer

Der 1. FC Köln kann nach aktuellem Stand rund fünf Millionen Euro in Neuzugänge investieren. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Wirtschaftlich befinden sich die Geißböcke in einer guten Position. Geschäftsführer Sport Christian Keller gegenüber der ‚Bild‘: „Die schwarze Null steht. Es war immer das Ziel ist einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, in dem keine Sondereffekte wie Transfers vorkommen. Und wir werden in der Lage sein, das im Sommer erstmalig seit vielen, vielen Jahren hinzubekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Je nachdem, was der FC an Transfererlösen erzielen kann, könnte das Transferbudget noch anwachsen. Keller und Co. ist es gelungen, die von der FIFA verhängte Transfersperre vom Internationalen CAS aussetzen zu lassen. In diesem Sommer können die Domstädter deshalb auf dem Transfermarkt tätig werden.

Lese-Tipp

FC Bayern: Puljic-Bekanntgabe heute?