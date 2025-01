TSG: Szalai auf dem Weg nach Lüttich

Attila Szalai wird voraussichtlich von der TSG Hoffenheim zu Standard Lüttich wechseln. Sacha Tavolieri berichtet, dass sich die beiden Vereine über eine halbjährige Leihe einig geworden sind. Der ungarische Nationalspieler befinde sich bereits auf dem Weg nach Belgien, um den Deal final abzuschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Sinsheim ist Szalai bislang ein Fehleinkauf. Über zwölf Millionen Euro hatte die TSG im Sommer 2023 an Fenerbahce überwiesen, doch gleich in seinen ersten Spielen patzte er häufig und verlor schnell das Vertrauen. Nach einer erfolglosen Leihe zum SC Freiburg ist der 26-Jährige seit dem Sommer wieder bei der TSG, kommt aber noch auf keine einzige Spielminute.