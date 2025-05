Dzeko und Tadic verlassen Fenerbahce

Fenerbahce verabschiedet zwei wichtige Leistungsträger. Wie der Verein mitteilt, werden weder Dusan Tadic (36) noch Edin Dzeko (39) ihre Verträge in Istanbul verlängern. „Es ist Zeit, sich zu verabschieden“, so Dzeko via Instagram.

Wohin es die beiden alternden Topstars zieht, ist noch nicht klar, Dzeko wird mit Hajduk Split in Verbindung gebracht. Der ehemalige Spieler vom VfL Wolfsburg war wie Tadic seit zwei Jahren bei Fenerbahce und hat sich als Kapitän für den türkischen Klub unverzichtbar gemacht. In der abgelaufenen Saison kam er auf 21 Tore und acht Vorlagen in 53 Pflichtspielen.