Haaland-Wechsel: Raiola revidiert Aussage

Mino Raiola hat eine seiner Aussagen korrigiert, laut der mit dem FC Bayern, Real Madrid, dem FC Barcelona und Manchester City vier Klubs für eine Verpflichtung von Erling Haaland infrage kommen. „Ich habe Barça als Beispiel benutzt und meinte nicht, dass Haaland zu einem dieser vier Klubs gehen wird“, erklärt der Berater des BVB-Stürmers im Twitch-Stream des spanischen Journalisten Gerard Romero, „ich kann auch noch andere Klubs aufzählen: Madrid, Barça, Atlético, Chelsea, Liverpool.“

Raiola hatte ursprünglich in einem Interview mit ‚Sport1‘ über Haaland gesagt: „Er kann und wird den nächsten Schritt machen. Bayern, Real, Barcelona, City – das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann.“ Vor allem in Spanien sorgten diese Worte für ein großes Medienecho. Die katalanische ‚Sport‘ etwa zählte Barça in ihrer heutigen Ausgabe zu den letzten vier verbleibenden Kandidaten im Haaland-Poker. Ein Missverständnis, wie sich nun zeigt.