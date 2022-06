Roma hat Flügel-Trio im Blick

Der Conference League-Sieger AS Rom plant seine Außenbahn mit neuem Spielermaterial zu besetzen. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge befassen sich die Giallorossi mit Gonçalo Guedes (25/FC Valencia), Ola Sobakken (23/Bodo/Glimt) und Facundo Farías (19/CA Colon). Erstgenannter könnte zu Romas Königstransfer in diesem Sommer werden – spanische Medien hatten bereits von einem offiziellen Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro berichtet. Sein Vertrag bei den Blanquinegros läuft noch bis 2024.

Solbakken hinterließ bleibenden Eindruck, als man im Viertelfinale der Conference League aufeinander traf. Mit dem Norweger sei man sich bereits einig, schreibt das Fachblatt. Da der Vertrag des Rechtsaußen nur noch bis Ende des Jahres datiert ist, scheint eine Einigung bezüglich der Ablöse reine Formsache zu sein. Mit Farias hat man außerdem ein argentinisches Juwel an der Angel. Dem Vernehmen nach ist die Roma bereit, die aufgerufenen zehn bis zwölf Millionen Euro zu zahlen. Das Arbeitspapier des jungen Argentiniers endet 2025.