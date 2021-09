Barça bleibt an Gayà dran

Der FC Barcelona schaut sich bereits nach potenziellen Transfers für nächsten Sommer um und hat dabei weiterhin José Gayà vom FC Valencia im Blick. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, möchte der Linksverteidiger seinen bis 2023 datieren Vertrag bei den Fledermäusen nicht verlängern. Im kommenden Sommer steht nach aktuellem Stand der Verkauf des 26-Jährigen an, Barça bringt sich bereits in Stellung.

Links hinten drückt bei den Katalanen nämlich der Schuh. Mit dem mittlerweile 32-jährigen Jordi Alba steht nur eine gelernte Kraft im Kader. Gayà wiederum befindet sich aktuell in bestechender Form. In der Liga verpasste der Valencia-Kapitän noch keine Minute und auch in der Nationalmannschaft spielte der Linksfuß zuletzt stark, erzielte gegen Georgien (4:0) die wichtige 1:0-Führung.