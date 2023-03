Nächster Klub an Österreich-Legionär Martin dran

Der Markt für Michael Martin wächst in Deutschland beständig. Nach Informationen des österreichischen TV-Senders ‚Laola1‘ zeigt nun auch Zweitligist 1. FC Heidenheim Interesse am Mittelfeldspieler des SV Ried. Damit gesellt sich der Aufstiegsaspirant zu den Bundesligisten 1. FC Köln und Union Berlin.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den gebürtigen Crailsheimer Martin wäre der Wechsel nach Heidenheim eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. 2015 war der heute 22-Jährige als Teenager vom VfR Aalen zum FCH gewechselt, ehe es ihn 2017 in die Jugend des VfL Bochum zog. Über Vorwärts Steyr landete Martin vergangenes Jahr in Ried und überzeugt als Stammspieler auf ganzer Linie (24 Saisonspiele). Sein Vertrag endet im Sommer 2024, folglich wäre eine Ablöse fällig.

Lese-Tipp

Zweitliga-Duell um Okoroji